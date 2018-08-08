Вымирающая Нижегородская область: 25 тыс. умерших на 15 тыс. родившихся

Нижний Новгород, , 10:16 — REGNUM Демографическая ситуация в Нижегородской области в первом полугодии 2018 года относительно этого же периода 2017 года ухудшилась. Если в прошлом году за этот период разница между рождаемостью и смертностью составляла 7744 человека (24 458 умерших и 16 714 родившихся), то в январе — июне 2018 года показатель составил 9752 человека — на 25 347 умерших жителей было 15 595 родившихся. При этом новорожденных в области в 2018 году было на 1 тыс. меньше, чем за январь — июнь 2017 года. В регионе подвели демографические итоги за первое полугодие, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Нижегородстат.

На 1 тыс. человек в регионе в первом полугодии 2018 года приходилось 9,7 новорожденного против 10,4 за тот же период 2017 года. На 1 тыс. жителей приходилось 15,8 умершего, что выше чем в 2017 году, когда показатель составлял 15,2.

В первом полугодии 2018 года естественная убыль составила 9752 человека против 7744 в 2017 году.

Органы статистики региона также отмечали сокращение числа браков — на 10,2% (с 8538 до 7667 единиц). Снизилось и число разводов — на 1,5% (с 6656 до 6554).

В сфере миграции также наблюдались неблагоприятные явления — выбыло больше жителей, чем прибыло. На 14 605 приехавших в регион пришлось 16 044 выбывших. Таким образом, сальдо миграции было отрицательным и составило 1439 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в целом в Приволжском федеральном округе за январь — июнь 2018 года рождаемость снизилась. Наибольший спад отмечался в Марий Эл — на 10,2%, а минимальное сокращение показателя наблюдалось в Мордовии — 1,3%. Во всех регионах округа помимо Мордовии наблюдался рост смертности.

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