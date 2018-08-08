Устроивших теракт в Волгодонске боевиков обвинили в еще одном преступлении

Грозный, , 10:12 — REGNUM В Чечне вынесен еще один приговор осужденным за подрыв жилого дома в городе Волгодонске в 1999 году. Боевики Юсуф Крымшамхалов и Адам Деккушев, совершившие этот теракт и получившие наказание в виде пожизненного лишения свободы, признаны виновными в убийстве российских военнослужащих у станицы Червленной Шелковского района Чечни.

В составе банды Шамиля Басаева и Хаттаба Крымшанхалов и Деккушев 4 октября 1999 года совершили вооруженное нападение на военнослужащих войсковой части Министерства обороны России, сообщили ИА REGNUM 8 августа в пресс-службе Следственного комитета РФ. При отражении атаки боевиков погибли 15 человек, еще 28 получили ранения различной степени тяжести.

Суд вынес 7 августа обвинительный приговор в бандитизме и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, приговорив Крымшанхалова и Деккушева еще к 20 годам лишения свободы в колонии особого режима. С учетом ранее вынесенного наказания в виде пожизненного лишения свободы общее наказание для обоих боевиков осталось тем же — пожизненным заключением.

Напомним, Крымшамхалов после теракта в Волгодонске, когда погибли 19 человек и 89 — получили ранения, скрывался в Грузии. Был задержан и экстрадирован в Россию в 2002 году. В 2009 году за совершение преступлений террористической направленности он получил пожизненный срок наказания.

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