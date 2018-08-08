В Алтайском медуниверситете рассказали, как выбрать хорошую школьную форму

Барнаул, , 10:09 — REGNUM Несколько рекомендаций по выбору хорошей школьной формы в преддверии нового учебного года дала специалист кафедры гигиены, основ экологии и безопасности жизнедеятельности Алтайского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Софья Филиппова, сообщает 8 августа пресс-служба вуза.

При выборе школьной формы родителям рекомендуется руководствоваться несколькими критериями: одежда должна быть от известного на рынке производителя, изготовлена из качественных материалов — шерсти, хлопка, шелка или вискозы, а внутренние и внешние швы выполнены качественно, с ровными строчками и без торчащих ниток.

«Проверку временем хорошо прошла костюмная школьная ткань из вискозы и полиэстера (или эластана). А вот изделия первого слоя (блузки, рубашки) по возможности должны быть из натуральных тканей, поскольку они непосредственно соприкасаются с кожей ребенка», — пояснила эксперт.

Она также порекомендовала не приобретать форму при малейшем сомнении в ее качестве.

После покупки одежду рекомендуется постирать и прополоскать не менее 2 раз. В этом случае будет устранен излишек химических компонентов в тканях.

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