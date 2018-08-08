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В Москве занятия в школах начнутся 3 сентября

Общество

1 сентября — субботний день

Москва, 8 августа 2018, 10:00 — REGNUM  Школьники Москвы в 2018 году начнут учиться 3 сентября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, отвечая на вопросы читателей газеты «Аргументы и Факты».

«Учебный год начнется 3 сентября», — сказал Собянин и добавил, что юным москвичам в этом году повезло.

1 сентября 2018 года — суббота. Несколько лет назад суббота перестала быть учебным днем для столичных школ. Для начала учебного года исключений в этом правиле не будет, отметил градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, благотворительный фонд Константина Хабенского предложил российским школьникам поздравить учителей 1 сентября коллективным букетом цветов, а сэкономленные деньги передать на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.

Читайте ранее в этом сюжете: Школьникам предложили вместо букетов на 1 сентября помочь онкобольным детям

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1 сентября 2018 года
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