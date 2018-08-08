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Полпред Цуканов раскритиковал улицы и тротуары Екатеринбурга

Общество

Назвал их состояние далеко не идеальным

Екатеринбург, 8 августа 2018, 09:51 — REGNUM  Уральский полпред Николай Цуканов оказался не в восторге от тротуаров и улиц Екатеринбурга. Их состояние он назвал неидеальным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в полпредстве.

Претензии Цуканов высказал сити-менеджеру Александру Якобу во время рабочей встречи. Также полпред обратил внимание городского руководителя на необходимость улучшать экологическую ситуацию.

А между тем отметим, что уже в сентябре Якоб может покинуть свой пост. Цуканову придётся давать указания уже новому главе города. Кто им станет, решат депутаты городской думы.

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Городское благоустройство
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