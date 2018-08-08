В Новосибирске выставили на продажу первый российский спорткар Marussia

Новосибирск, , 09:48 — REGNUM Первый российский спорткар Marussia B1 был выставлен на продажу в Новосибирске за 10 млн рублей, сообщает 8 августа РИА Новости со ссылкой на представителя компании Vip-Service.

По его словам, автомобиль был модернизирован, поскольку такие машины производились в единственном экземпляре и требовали доработки. Спортакр окрашен в красно-черный цвет, на нем установлен атмосферный двигатель VQ35 от Nissan с автоматической коробкой передач.

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Как сообщало ИА REGNUM, компания Marussia Motors существовала в период с 2009 по 2014 годы, оставив после себя лишь несколько автомобилей.

Восстановлением спорткаров решил заняться бизнесмен из Новосибирска Александр Сердцев, которому и принадлежит компания VIP-Service. Мужчина намерен восстановить еще пять автомобилей данной марки, а в дальнейшем полостью возродить бренд и запустить производство новых автомобилей.

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