АК «Якутия»: это не овербукинг, просто так получилось

Якутск, , 09:46 — REGNUM В авиакомпании «Якутия» объяснили инцидент, когда члены одной семьи, купив билеты на один и тот же рейс, летели в разные дни. Воздушное судно тогда были вынуждены заменить на меньшее по размеру, перепродажи билетов не было, сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс-службы авиакомпании Инна Спиридонова.

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Житель Якутии Дмитрий Александровский жаловался, что сначала рейс, которым он собирался лететь с семьёй, сначала задержали на 21 час, а потом его вообще не допустили к полёту.

«Подошла представитель авиакомпании и заявила: «Кому-то из вас придётся остаться, мест нет. Можем отправить следующим рейсом». Вы представляете, у них мест нет! Я что, в кино билеты покупал?» — был шокирован такой ситуацией якутянин.

Его жена и дети улетели в Иркутск 2 августа, а он — 4-го. По словам Дмитрия Александровского, улететь в Иркутск в этот же день не смогли ещё несколько человек с билетами.

Инна Спиридонова заверила, что перепродажи билетов на этот рейс не было. По её словам, якутянин не смог улететь из-за замены самолёта на меньший по размеру.

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«В период продаж билетов стоял один самолёт, а по факту поставили в полёт суперджет другой конфигурации, на котором кресел чуть меньше. В такой ситуации по правилам авиакомпании пассажиры, пришедшие последними на рейс, не могут быть допущены к полёту. Это не овербукинг, а просто так получилось».

Как сообщало ИА REGNUM, от пассажиров авиакомпании «Якутия» этим летом неоднократно поступали жалобы. Рейсы задерживались на длительное время, поступала также информация о недопуске к полёту из-за перепродажи мест.

«Мне объявили, что я на рейс не зарегистрирована! Сказать, что я была в шоке, значит вообще ничего не сказать. Я была в ступоре. На следующий день в 8 часов утра я должна была быть в клинике! Никакие мои доводы, медицинские документы не возымели никакого эффекта на представителей АК Якутия. Ответ один: случилась перепродажа билетов! Нам очень жаль, но вы не улетите сегодня. Да как так!» — возмущалась в соцсети жительница Якутии.