В Харькове на 12 лет осудили ученого, выступавшего против «Евромайдана»

Киев, , 09:26 — REGNUM Харьковского ученого 84-летнего Мехти Логунова приговорили к 12 годам лишения свободы за распространение секретных сведений, сообщает 7 августа «Страна. ua».

Согласно сообщению, решение по делу Логунова было засекречено, однако прокуратура заявила, что ученый якобы передавал в Россию секретные сведения. По данным украинского издания, служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Логунова после того, как ему передал сотрудник Харьковского физико-технического института флешку с просьбой записать на нее фотоснимки некоторых документов. Подчеркивается, что ученый в 2014 году был активным участником харьковского движения «Антимайдан».

Напомним, украинские спецслужбы после госпереворота в 2014 году начали часто обнаруживать «российских шпионов» среди нелояльных граждан, особенно среди тех, кто протестовал против «Евромайдана».