В «Алабуге» сообщили о наборе волонтеров из ведущих мировых вузов

Елабуга, Татария, , 09:12 — REGNUM Международная школа Alabuga International School продолжает набор студентов-волонтеров из ведущих университетов мира для преподавания предметов, которые будут востребованы в будущем, сообщает 8 августа пресс-служба особой экономической школы «Алабуга» в Татарии.

«Активный поиск молодых людей, желающих попробовать свои силы в преподавании в чужой стране, начался с лета этого года, а сформировать первую группу волонтеров планируется к 1 сентября», — говорится в сообщении.

В список предметов будущего, которые планируют преподавать в «Алабуге», включены: робототехника, биотехнологии, математика, физика, дизайн-мышление, эмоциональный интеллект и критическое мышление.

Отмечается, что к настоящему времени о готовности принять участие в волонтерской программе заявили 60 человек. Предполагается, что к 1 сентября 2018 года будет сформирована первая группа волонтеров. Обучение в школе будет проводиться по международной системе IB, которая позволит получить соответствующий сертификат и способствовать карьерному росту выпускников.

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