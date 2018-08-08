На авиакомпанию «Якутия» снова жалуются: «Нельзя так к людям относиться»

Якутск, , 09:12 — REGNUM Авиакомпания «Якутия» допустила задержку рейса «Петропавловск-Камчатский — Якутск» на 13 часов. На качество обслуживания этого авиаперевозчика на этот раз пожаловался депутат Госсобрания республики Александр Сусоев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Рейс R3−420 должен был произвестись в 10:20 по местному времени. А сейчас — 22:40. Самолёт ещё не взлетел. Задержка на более 12 часов. Представителем авиакомпании «Якутия» нарушены многие пункты регламента и элементарная культура поведения. Будем разбираться. Нельзя так к людям относиться», — написал народный избранник в соцсети.

Начальник пресс-службы АК «Якутия» Инна Спиридонова подтвердила, что вылет из Петропавловска-Камчатского действительно произошёл на 13 часов позже, чем планировалось. Изначально возникла 5-часовая задержка рейса из Якутска в Петропавловск-Камчатский по причине замены воздушного судна из-за технической неисправности. Затем разрыв увеличился, так как этот же самолёт должен был сделать ещё два рейса прежде, чем доставил пассажиров из Петропавловска-Камчатского в Якутск. Инна Спиридонова подчеркнула, что на время ожидания вылета 59 пассажирам, летевшим в Якутию с Камчатки, были предоставлены горячее питание и прохладительные напитки.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пассажиры авиакомпании неоднократно жаловались на длительные задержки вылетов АК «Якутия» и дважды — на то, что вообще не смогли улететь рейсом, на который купили билет, из-за нехватки мест.

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