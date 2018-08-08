В Северной Осетии зажгут свечи в память о погибших в августе 2008 года

Владикавказ, , 09:04 — REGNUM В Северной Осетии 8 августа пройдут траурные мероприятия в память о погибших во время военной агрессии Грузии в 2008 году. В день десятой годовщины этих трагических событий жители города соберутся перед Свято-Георгиевским кафедральным собором в городе Владикавказе на акцию «Свеча памяти».

Во всех храмах Владикавказской епархии будет совершена заупокойная лития по всем погибшим. На установленном перед главным православным храмом во Владикавказе экране будет транслироваться хроника военных действий тех дней. После этого участники траурных мероприятий выложат из горящих свечей слово «помним».

Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия предприняла вооруженную агрессию против Южной Осетии. В результате массированного артиллерийского обстрела столицы республики — города Цхинвал и прилегающих районов погибли сотни человек.

Руководство Российской Федерации приняло решение о проведении операции по принуждению агрессора к миру. Российские военные вытеснили грузинские войска за пределы Южной Осетии. За пять дней военных действий погибли более тысячи человек, в том числе 72 российских военнослужащих.

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