«Менять пенсионное законодательство следует в более смягчённом варианте»

Горно-Алтайск, , 09:00 — REGNUM Пенсионная реформа в России назрела, она необходима для общества. Менять пенсионное законодательство нужно, но в более смягчённом варианте, не так резко, как это предлагается, но то, что повышать пенсионный возраст надо, — это однозначно, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель Общественной палаты Республики Алтай, заместитель председателя регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» «Ассамблея народов Республики Алтай», региональной общественной организации «Алтайское республиканское отделение Союза журналистов России», директор ФГУП ВГТРК ГТРК «Горный Алтай» Татьяна Кончева.

Повышать пенсионный возраст нужно, потому что многие люди по достижении пенсионного возраста не хотят выходить на пенсию, а полны сил и продолжают работать. При этом в сельской местности хорошо бы предусмотреть льготы, потому что продолжительность жизни на селе значительно меньше, чем у городских жителей, из-за не очень хорошего медицинского обслуживания и трудных условий жизни на селе. Тяжёлый физический труд изнашивает человека. Также хотелось, чтобы была другая градация возраста и для многодетных семей.

«По большому счёту население Алтая понимает, что такой шаг, как повышение пенсионного возраста, необходим, но информационная часть немного упущена. Нужно объяснять людям, зачем предпринимается такая мера, и повышать пенсионный возраст более плавно, чтобы восприятие этой меры у населения было более позитивным», — высказала свое мнение Кончева.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»