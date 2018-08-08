Почти 2,4 тыс. человек пострадали на Украине на производстве

Киев, , 08:46 — REGNUM С начала 2018 года на производстве на Украине произошло 2,385 тыс. несчастных случаев, заявили в министерстве социальной политики Украины, пишет 8 августа «Зеркало недели».

Согласно сообщению, среди всех несчастных случаев 173 были смертельными. При этом в первом полугодии 2018 года количество несчастных случаев на производстве сократилось на 4,2%. Больше всего инцидентов произошло в Днепропетровской и Донецкой областях, а также в Киеве. Чаще всего травмы получали водители автомобилей, горнорабочие очистного забоя и проходчики.

Отмечается, что 64,8% несчастных случаев были вызваны организационными причинами.

Напомним, за 27 лет на Украине произошла 41 крупная авария на угольных шахтах, в которых погибли 887 шахтеров.