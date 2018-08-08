В Якутии на уговоры соотечественников вернуться потратят 500 тыс. рублей

Якутск, , 08:44 — REGNUM Государственный комитет по занятости населению Якутии закупает услуги информирования о госпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в республику соотечественников, проживающих за рубежом». Соответствующий аукцион объявлен на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Исполнитель контракта должен будет подготаваливать и размещать информационно-аналитические материалы в печатных СМИ, а видеоролики — на телеканалах НВК «Саха», «Якутия 24» и «Россия 24», в соцсетях и на информационных сайтах. Производиться видеоконтент должен будет, в том числе с использованием квадрокоптера, съёмка и монтаж видеороликов должны быть профессиональными.

Что касается требований к печатным СМИ, в которых будут публиковаться призванные привлечь соотечественников материалы, то их тираж должен быть не менее 2 тыс. экземпляров. В целом под освещением реализации республиканской госпрограммы содействия добровольному переселению якутян, проживающих за границей, комитет по занятости подразумевает пропаганду и освещение жизни, деятельности и труда населения региона, вовлечение жителей республики в её промышленность, информационное сопровождение российских, республиканских и региональных мероприятий. Кроме того, подписавшаяся исполнять условия контракта компания должна будет проводить «проекты, стимулирующие соотечественников к возврату».

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Победителем этого электронного аукциона стало ООО «СахаМедиа». Больше желающих пропагандировать плюсы жизни в Якутии на электронный аукцион не заявилось.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае с целью привлечь уехавших за границу соотечественников в два раза увеличили размер компенсации за аренду жилья. Теперь эта выплата составляет 10 тыс. рублей в месяц. В бюджет края на эти компенсации заложено 5 млн рублей.