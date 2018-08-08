ЧС в Оренбуржье: резонансное дело о выбросе сероводорода передано в суд

Оренбург, , 08:35 — REGNUM В Оренбургской области дело о значительном выбросе сероводорода в воздух из-за разгерметизации скважины на нефтегазоконденсатном месторождении передано в суд. В загрязнении атмосферы, повлекшем по неосторожности причинение вреда здоровью человека, обвинили мастера по капитальном ремонту скважины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Напомним, 20 сентября 2017 года авария на скважине в Оренбургском районе привела к выбросу сероводорода. Его концентрация в воздухе превысила норму более чем в 12 раз. Резкий запах ощутили жители Оренбургского района и областного центра. Между тем в Самородово (Оренбургский район), где была зафиксирована максимальная концентрация сероводорода, эвакуация детей из школы и детского сада не проводилась. Люди, почувствовав недомогание, обращались к медикам. В ряде случаев потребовалась госпитализация. По данным силовиков, 22 человека (21 ребёнок и один взрослый) получили лёгкий вред здоровью. Из-за аварии на скважине и её последствий объявили режим ЧС межмуниципального характера.

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По факту выброса сероводорода было возбуждено уголовное дело. Обвиняемым фигурантом стал мастер по капремонту скважины. По данным следствия, при подъеме насосно-компрессорных труб из устья скважины начались нефтегазовые проявления, однако мастер не обеспечил выполнения предусмотренного порядка действий по герметизации скважины, что привело к выбросу загрязняющих веществ в атмосферный воздух и повлекло изменение природных свойств воздуха на территории посёлка Чкалов Оренбургского района и посёлка Самородово Оренбурга.

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