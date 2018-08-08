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8 августа в Москве ожидается до +24°С

Общество

Температура воздуха днем в столичном регионе составит +22..24 градуса тепла

8 августа в Москве ожидается до +24°С
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Москва

Москва, 8 августа 2018, 08:28 — REGNUM  8 августа в Москве и Подмосковье ожидается кратковременный дождь и до 24 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Переменная облачность (в московском регионе), — говорится в сообщении. — Местами небольшой кратковременный дождь».

Температура воздуха днем в столичном регионе составит +22.24 градуса тепла.

Ветер в Москве и Подмосковье ожидается северо-западный. Его скорость будет достигать 5−10 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы — 750 мм ртутного столба.

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