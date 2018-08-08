Роспотребнадзор направил запрос в Грузию после отравления школьников

Москва, , 08:02 — REGNUM Роспотребнадзор направил запрос властям Грузии об эпидемиологической ситуации в стране после отравления на отдыхе группы российских школьников, сообщает 8 августа пресс-служба надзорного ведомства.

Как уточняется, в группе отдыхавших в Грузии российских школьников были зарегистрированы случаи заболевания острой кишечной инфекцией с гемолитико-уремическим синдромом. Трое пострадавших в связи с резким ухудшением здоровья были спецрейсом доставлены в Санкт-Петербург.

По данным Роспотребнадзора, в ходе проведенных исследований был установлен возбудитель заболевания — энтерогеморрагическая кишечная палочка, который оказалась схожа с возбудителем, который вызвал вспышку заболевания в Германии в 2011 году.

Федеральная служба также призвала российских граждан учитывать данную информацию при планировании поездок в Грузию.