В хабаровском вузе завершили исследование о трудностях синхронного перевода

Хабаровск, , 07:59 — REGNUM Студентка факультета востоковедения и истории Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) Александра Сыромятникова провела диссертационное исследование о трудностях синхронного перевода с восточных языков, сообщила пресс-служба вуза.

Предметом ее исследования стали психологические состояния переводчиков-синхронистов и используемые ими способы и средства передачи текста в профессиональной деятельности. Выяснилось, что важнейшим фактором успешной работы переводчика является «человеческий компонент», то есть «глубинные психологические процессы, которые происходят со специалистом» в момент работы над переводом.

«Проведённый эксперимент помог сделать выводы о том, что многие психические качества, способствующие успешной деятельности переводчика-синхрониста, можно развить», — говорится в сообщении.

Отмечается, что факультет востоковедения и истории пединститута ТОГУ готовит квалифицированных лингвистов, которые владеют одним или несколькими иностранными языками и после окончания обучения могут реализовать свой потенциал в разных областях.