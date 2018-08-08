Среда, 8 Августа 2018 года
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Apple опровергла сообщения о тайной записи разговоров пользователей iPhone

Общество

Все сторонние программы, которые могут начать записывать переговоры пользователей, удаляются, заверили в компании

Apple опровергла сообщения о тайной записи разговоров пользователей iPhone
Цитата из к/ф «Тотальная слежка» реж Клод Зиди. 1991. Франция
Слежка

Вашингтон, 8 августа 2018, 07:52 — REGNUM  Руководство корпорации Apple опровергло информацию о том, что iPhone якобы имеет возможность записывать речи пользователей смартфонов без их ведома, сообщает Reuters.

По данным издания, американская компания направила письмо конгрессменам США, которые ранее потребовали от Apple прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения, что смартфоны компании могут записывать голоса пользователей без их разрешения.

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В своем письме Apple опровергла данную информацию и заявила, что все сторонние программы, которые могут начать записывать переговоры пользователей, удаляются. Кроме того, заверили в компании, гаджеты не собирают данные о местоположении, если такие функции отключены.

Как сообщало ИА REGNUM, американская корпорация Apple стала первой в мире публичной компанией, рыночная капитализация которой превысила $1 трлн.

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