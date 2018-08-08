702 тыс. человек нарушили визовые сроки пребывания в США в 2017 году

Вашингтон, , 07:53 — REGNUM 702 тыс. иностранцев нарушили сроки пребывания в США в 2017 году, говорится в докладе американского департамента внутренней безопасности от 7 августа. Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

Это число просрочивших визу составляет 1,33% от 52,6 млн иностранных граждан, посетивших страну в прошлом году. Эти люди вызывают обеспокоенность органов безопасности. Чаще всего разрешенные сроки пребывания в стране нарушали граждане африканских стран.

Власти США наиболее толерантно относятся к студентам и приехавшим по обмену. Тем не менее выявление незаконно находящихся в стране имеет крайне важное значение для национальной безопасности.