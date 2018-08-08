Власти Новосибирска защищают проект развития метро в Главгосэкспертизе

Новосибирск, , 07:50 — REGNUM Представители мэрии Новосибирска и правительства Новосибирской области сегодня, 8 августа, защищают в Москве проект развития метрополитена. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/Anatoly.Lokot/posts/868073226913916

«Сегодня в Главгосэкспертизе в Москве представители мэрии и правительства Новосибирской области защищают проект дальнейшего развития нашего метрополитена. Речь идёт о продлении Дзержинской линии и строительстве станции «Спортивная». Надеемся, что наши предложения получат поддержку на федеральном уровне, и финансирование будет выделено», — написал Локоть.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2023 году в городе Новосибирске пройдёт молодёжный чемпионат мира по хоккею с шайбой. К этому времени в городе должны появиться новый Ледовый дворец спорта и станция метро «Спортивная». Ледовую арену планируют ввести в эксплуатацию к концу июня 2022 года, а станцию метро — в середине апреля 2022 года. Финансирование на эти два объекта новосибирские власти планируют получить из федерального бюджета.

Начальник Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло отмечал, что на проектирование и строительство ещё одной станции метро в Новосибирске необходимо около 2 млрд рублей.

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Кроме того, в Новосибирске планируется достроить Дзержинскую линию метрополитена. Ещё в апреле 2018 года врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников говорил: «На первом этапе у нас достройка Дзержинской линии, потому что там, во-первых, проектно-сметная документация полностью разработана, а во-вторых, у нас там есть проблемы — последние перегоны однотоннельные и не позволяют полностью использовать способности метро».

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