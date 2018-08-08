Последний подозреваемый в убийстве XXXTentacion сдался полиции

Вашингтон, , 07:41 — REGNUM В США арестован последний подозреваемый по делу об убийстве рэпера Джасея Онфроя, выступавшего под псевдонимом XXXTentacion, передаёт телеканал CNN.

Как сообщил журналистам представитель округа Броуард в штате Флорида, находившийся в розыске Трейвон Ньюсом добровольно сдался властям, после чего был помещён в тюрьму округа Броуард. Ему инкриминируется убийство первой степени и вооружённое ограбление.

Как передавало ИА REGNUM, 20-летний рэпер XXXTentacion был застрелен 18 июня в Майами. Артист был доставлен в больницу с тяжёлым ранением, но спасти его жизнь медикам не удалось.

Полиция квалифицировала нападение на артиста как вооружённое ограбление. Обвиняемыми по уголовному делу проходят четыре человека в возрасте 20−24 лет.

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