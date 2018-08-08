Голодная смерть в Прикамье: расследованием громкого дела займётся СКР

Пермь, , 07:37 — REGNUM Расследование резонансного уголовного дела о гибели девочки в Краснокамске Пермского края из-за тяжёлого истощения организма будет вести Главное следственное управление СК России. Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился передать материалы в центральный аппарат СКР для дальнейшего всестороннего и объективного расследования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР.

Напомним, что 25 июля в центральном аппарата следственного комитета России заявили, что берут расследование громкого дела на контроль. 7 августа во время совещания, где следователи отчитывались о расследовании уголовных дел с потерпевшими детьми, Бастрыкин сделал новое заявление — Главное управление берёт дело о голодной смерти пермской школьницы полностью под своё крыло.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июля в Краснокамске бригада медиков констатировала смерть 14-летней девочки в собственной квартире. Скорую помощь вызвала мать ребёнка, она же теперь является фигурантом уголовного дела и обвиняется в преступлении по статье 105 УК РФ «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью». Женщина находится под арестом.

По данным информисточников, первоначально мать говорила о том, что дочь самостоятельно приняла решение похудеть. Причиной стала чья-то критика относительно большого веса ребёнка. Женщина не обращалась за помощью в разные инстанции, поскольку боялась, что у неё отнимут ребёнка. Между тем соседи утверждают, что во время посещения квартиры в день смерти девочки в доме не было ни крошки еды. Также выяснилось, что на матери висит большой долг за коммунальные услуги и в квартире ограничена подача электричества. Знакомые семьи отметили, что мать держала дочь в строгости.

Кроме уголовного дела по статье «Убийство», возбуждено ещё одно — по статье «Халатность». Устанавливаются должностные лица, допустившие голодную смерть девочки. Проверяется школа, где учился ребёнок, органы опеки и комиссия по делам несовершеннолетних.

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