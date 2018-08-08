Лесной пожар в Якутии: огонь чуть не дошёл до склада взрывчатки

Якутск, , 07:39 — REGNUM В Якутии продолжают бороться с лесным пожаром, вплотную подошедшим к вахтовому посёлку Накын, где живут и работают сотрудники Нюрбинского ГОКа алмазодобывающей компании АЛРОСА. Представители органов власти региона убеждают, что населённому пункту ничего не угрожает и всё под контролем. При этом уже готов план эвакуации жителей Накына, созданы пункты временного размещения людей, а лесной пожар находится на контроле республиканского центра управления в кризисных ситуациях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Только сегодня стало известно, что огонь, оказывается, чуть не подошёл к складу со взрывчатыми веществами, расположенному возле взлётно-посадочной полосы поселкового аэропорта. По информации из департамента по лесным отношениям Якутии, для снятия угрозы его возгорания на полосе в 7 километров проведён встречный отжиг. Территория вокруг склада постоянно проверяется на наличие непотушенного огня с целью предотвращения его распространения. Кроме того, выяснилось, что пожар был близко от главного распределителя линий электропередачи. Когда возникла такая угроза, от Нюрбинского ГОКа для борьбы с огнём были направлены бульдозер, вахтовка, водовозка и 20 сотрудников.

По данным заместителя руководителя Нюрбинского лесничества Александра Фёдорова, сейчас огонь находится в 5−5,5 км от посёлка и в 2 км от взлётно-посадочной полосы, площадь активного горения — 35 га. В муниципалитете рапортуют, что продвижение огня в сторону склада взрывчатых веществ приостановлено, угроза подступа лесного пожара к вахтовому посёлку и объектам экономики устранена. Вокруг посёлка проложены дополнительные минерализованные полосы. Между тем жители населённого пункта продолжают жаловаться на сильное задымление.

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«Дым можно трогать руками. Нам нечем дышать. Начальство говорит, что всё под контролем», — цитировало вахтовиков News.Ykt.ru.

В АК АЛРОСА информагентству пояснили, что все работники снабжены респираторами, для контроля состояния их здоровья работает медицинский центр.

«Учитывая погодные условия, направление ветра, мы проводим встречный отжиг от проложенных минполос на достаточно больших площадях. Это необходимо, чтобы огонь не перекинулся через искусственный барьер и для устранения угрозы. Этим и обусловлено увеличение задымленности», — объяснил причины сильного задымления летчик-наблюдатель Еремей Алексеев.

В пресс-службе администрации Нюрбинского района со ссылкой на начальника пожарной безопасности Накынского рудного поля Владимира Чайку заверили, что на территорию вахтового посёлка Накын или промышленных площадок огонь не распространяется.

«Критичного приближения огня к промышленным и жилым площадкам нет. Работа в посёлке ведётся в штатном режиме. Эвакуация людей не проводится», — пояснили в муниципалитете.

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По периметру всего вахтового посёлка и производственных объектов выставлены круглосуточные дежурные посты, населённый пункт окружен пожарным водопроводом, проведена вырубка кустарников, в готовности находятся четыре пожарные машины. По информации пресс-службы правительства республики, в случае необходимости АК АЛРОСА готова направить эскадрилью самолётов для эвакуации вахтовиков восемью рейсами в Нюрбу или Мирный. В посёлке в данный момент находится 760 человек. ГУ МЧС России по Якутии рекомендовало руководству алмазодобывающей компании временно отселить тех, кто хочет уехать из Накына на время действия лесного пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, вахтовики пишут в соцсетях, что кашляют, мучаются от головных болей и не могут дышать.

«У людей в горле горит, кашель, глаза режет, головные боли ужасные. Что делать? Обратились к врачу — нам дали таблетки», «Спасите людей уже, хватит бравурные писульки писать. Неужели опять алмазы дороже жизней?» — недоумевают живущие в Накыне работники Нюрбинского ГОКа.

Косвенно подтверждает опасность ситуации сообщение МЧС Якутии. По данным ведомства, четыре дежурных караула федеральных и республиканских противопожарных подразделений привлечены к тушению лесных пожаров и защите населённого пункта. До 7 августа пожарные части находились в состоянии готовности.

Напомним, угроза населённому пункту возникла 4 августа, когда пожар стал верховым и подошёл близко к рабочему посёлку.