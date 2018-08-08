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В Зауралье не видят нарушений в Сычёвском психдиспансере

Общество

Прокуратура сообщает, что изложенные общественниками факты не находят подтверждения

Курган, 8 августа 2018, 07:40 — REGNUM  Прокуратура Курганской области в ходе очередной проверки не обнаружила преступления законности в ГБУ «Сычёвский психоневрологический интернат». Не выявлены и нарушения материально-бытовых и санитарно-эпидемиологических требований, сообщили корреспонденту ИА REGNUM о результатах проверки психоневрологического интерната в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Напомним, сигнал о жестоком обращении с пациентами ГБУ «Сычёвский психоневрологический интернат» поступил в прокуратуру от общественников Зауралья. Обитатели учреждения жаловались активистам на плохое питание, нарушения при медицинском обслуживании и физическое насилие со стороны обслуживающего персонала. Но прокурорская проверка показывает несостоятельность жалоб.

Кроме того, в прокуратуре отмечают, что общественники, посетившие психоневрологический интернат, «не смогли дать каких-либо пояснений по существу обозначенной проблемы, а также назвать лиц, от которых им стало известно об изложенных фактах».

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