В Зауралье не видят нарушений в Сычёвском психдиспансере

Курган, , 07:40 — REGNUM Прокуратура Курганской области в ходе очередной проверки не обнаружила преступления законности в ГБУ «Сычёвский психоневрологический интернат». Не выявлены и нарушения материально-бытовых и санитарно-эпидемиологических требований, сообщили корреспонденту ИА REGNUM о результатах проверки психоневрологического интерната в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Напомним, сигнал о жестоком обращении с пациентами ГБУ «Сычёвский психоневрологический интернат» поступил в прокуратуру от общественников Зауралья. Обитатели учреждения жаловались активистам на плохое питание, нарушения при медицинском обслуживании и физическое насилие со стороны обслуживающего персонала. Но прокурорская проверка показывает несостоятельность жалоб.

Кроме того, в прокуратуре отмечают, что общественники, посетившие психоневрологический интернат, «не смогли дать каких-либо пояснений по существу обозначенной проблемы, а также назвать лиц, от которых им стало известно об изложенных фактах».

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