В Новосибирске тестируют сетевой тариф: пока не без проблем

Новосибирск, , 07:06 — REGNUM На новосибирском общественном транспорте заработала «сетевая поездка», когда при пересадке с одного общественного транспорта на другой в течение одного часа пассажир либо получает скидку на проезд, либо и вовсе едет бесплатно. Совместный эксперимент проводят Горэлектротранспорт и Новосибирский метрополитен. Пилотный проект стартовал в середине июля и продлится по 31 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«При пересадке в течение одного часа из метрополитена на троллейбусный маршрут № 29 «Северо-Чемской жилмассив — станция метро «Заельцовская» пассажир получает скидку в размере 50% от стоимости проезда на троллейбусе. Правило действует и в случае пересадки с троллейбусного маршрута № 29 на метро — скидка составит 50% от стоимости проезда в метрополитене. Также в рамках сетевой поездки пассажир получает скидку 100% на вторую поездку в трамвае или троллейбусе. В случае пересадки с одного транспортного средства МКП «Горэлектротранспорт» (трамвай, троллейбус) на другое в течение одного часа вторая поездка будет бесплатной», — пояснили в департаменте транспорта мэрии Новосибирска.

Корреспондент ИА REGNUM решил проверить, как реализуется эксперимент. Чтобы воспользоваться услугой «сетевая поездка», придётся приобрести новую транспортную карту «ЕТК-ОНЛАЙН». В кассе метрополитена на станции «Площадь Маркса» можно купить как стандартную карту, так и в формате AIRTAG. Стоимость первой — 150 рублей, с с учётом того, что 65 рублей останется на карте; второй — 200 рублей (95 рублей — на балансе карты).

В новосибирском Дептрансе сообщали, что карты можно будет приобрести и у кондукторов в трамваях и троллейбусах. Но, например, на маршруте троллейбуса №8 (Жилмассив Затулинский — Ленинградская улица) приобрести проездной не удалось.

«Нам их выдают, но мы не берём — спроса нет, а просто так с собой носить как-то не хочется», — пояснила кондуктор.

Сами же карты принимаются для оплаты проезда не во всех видах муниципального транспорта (об этом предупреждали в департаменте транспорта заранее): «в настоящее время новая транспортная карта «ЕТК-ОНЛАЙН» принимается к оплате только на муниципальном пассажирском транспорте (метрополитен, трамваи, троллейбусы). Но даже на этих видах транспорта она срабатывает не всегда. Корреспонденту ИА REGNUM два раза не удалось оплатить проезд картой в формате AIRTAG на троллейбусе. Кондукторы пока с пониманием относятся к подобным вещам и разрешают проехать без оплаты. Говорят, такое пока случается и с картами «ЕТК-ОНЛАЙН» обычного формата — не все терминалы для оплаты ещё адаптированы под новый вид карт.

Власти же обещают, что в дальнейшем оплата проезда данными картами будет доступна и на других видах транспорт.

Отслеживать поездки и баланс карты можно через мобильное приложение. А вот пополнить ЕТК через «Сбербанк Онлайн» корреспонденту ИА REGNUM пока не удалось, услуга недоступна уже на протяжении длительного времени.

Отметим, что стоимость проезда в Новосибирском метрополитене составляет 20 рублей, трамвае и троллейбусе — 18 рублей, автобусах — 19 рублей.