На юге Китая казнен бывший первый секретарь «метамфетаминовой деревни»

Гуанчжоу, Китай, , 05:08 — REGNUM Высший народный суд провинции Гуандун привел в исполнение смертный приговор бывшему партийному руководителю деревни Бошэ, обвиняемого в производстве и торговле наркотиков, сообщает 7 августа агентство Синьхуа.

Деревню Бошэ также еще называют «наркодеревней» в связи с тем, что через нее проходило до трети всего метамфетамина в Китае. После суда в 2016 году, бывший партийный секретарь Бошэ Цай Дунцзя был приговорен к смерти за производство и контрабанду наркотиков, а также «крышевание» криминальной деятельности без права на апелляцию. Кроме того, казнены были еще два соучастника противоправной деятельности по истечении двухлетней отсрочки.

Отметим, что более 3 тыс. полицейских офицеров принимали участие в рейде на деревню 29 декабря 2013 года. Было изъято три тонны метамфетамина, а также захвачено более 180 подозреваемых, включая самого Цая. Суд постановил также не оставил без внимания то, что в конце 2013 года Цай предлагал взятки с целью освободить его сообщников, которые ранее были захвачены полицией города Хуэйчжоу.

Читайте ранее в этом сюжете: На юге Китая задержана группа наркоторговцев