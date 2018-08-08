Среда, 8 Августа 2018 года
06:03:16 МСК

В центральной части Китая раскрыта сеть нелегальных торговцев оружием

Общество

У арестованных было изъято восемь единиц огнестрельного оружия и 3,3 тыс. патронов к нему

Чанша, Китай, 8 августа 2018, 04:56 — REGNUM  Двенадцать человек были арестованы по обвинению в незаконном производстве и реализации оружия через интернет в провинции Хунань в центральной части Китая, сообщает 7 августа агентство Синьхуа.

Полиция города Юнчжоу получила в марте 2018 года сведения о том, что неизвестные лица занимаются реализацией оружия. Спустя четыре месяца расследований была раскрыта сеть, занимавшаяся незаконным производством оружия в шести провинциях Китая. У арестованных было изъято восемь единиц огнестрельного оружия и 3,3 тыс. патронов к нему.

Напомним, что рядовые граждане Китая не имеют право заниматься производством, реализацией огнестрельного оружия, а также просто владеть им. Согласно китайским законам, нарушителю грозит до семи лет тюрьмы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае арестована банда торговцев пневматическим оружием

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Незаконный оборот огнестрельного оружия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить