В центральной части Китая раскрыта сеть нелегальных торговцев оружием

Чанша, Китай, , 04:56 — REGNUM Двенадцать человек были арестованы по обвинению в незаконном производстве и реализации оружия через интернет в провинции Хунань в центральной части Китая, сообщает 7 августа агентство Синьхуа.

Полиция города Юнчжоу получила в марте 2018 года сведения о том, что неизвестные лица занимаются реализацией оружия. Спустя четыре месяца расследований была раскрыта сеть, занимавшаяся незаконным производством оружия в шести провинциях Китая. У арестованных было изъято восемь единиц огнестрельного оружия и 3,3 тыс. патронов к нему.

Напомним, что рядовые граждане Китая не имеют право заниматься производством, реализацией огнестрельного оружия, а также просто владеть им. Согласно китайским законам, нарушителю грозит до семи лет тюрьмы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае арестована банда торговцев пневматическим оружием