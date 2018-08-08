Столичные McDonald's оштрафовали на 5,5 млн рублей

Москва, , 04:05 — REGNUM Управление столичного Роспотребнадзора в результате проверок 44 заведений общепита McDonald's в Москве оштрафовало сеть закусочных на сумму более 5,5 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в результате проверки были выявлены нарушения требований как технических регламентов, так и в области обеспечения санитарно-эпидемиологического контроля. Среди них были: неудовлетворительное санитарное состояние производственных и складских помещений, отсутствие бактерицидных ламп на местах приготовления блюд, несоблюдение режима хранения продуктов.

Также проверка выявила нарушения при торговле пищей «на вынос» через окна «МакАвто» и «МакЭспресс», в частности, на продукции отсутствовала маркировка с информацией о дате изготовления и сроке годности. В добавок ко всему, после проведения экспертизы выяснилось, что 401 образец продуктов не соответствует требованиям Таможенного союза, а 15 образцов даже не соответствуют по микробиологическим показателям.

Как сообщало ИА REGNUM, управление по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявило, что в стране увеличилось число заболевших циклоспорозом, достигнув 395 человек. По предварительным данным, источником инфекции стали салаты из сети общепитов McDonald's.

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