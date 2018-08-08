В Москве прошла церемония прощания с погибшим в ЦАР Орханом Джемалем

Москва, , 01:55 — REGNUM Церемония прощания с погибшим в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) журналистом Орханом Джемалем прошла в Московской соборной мечети, проститься с ним пришли около двухсот человек. Об этом сообщил RT.

По словам телеканала, церемонией фактически руководил российский журналист и общественник Максим Шевченко. Также на ней присутствовал и 13-летний сын Орхана Джемаля Мансур, заявивший, что будет стараться быть таким же, как его отец.

Напомним, 30 июля в ЦАР были найдены мертвыми российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве. По предварительной версии, на журналистов напали неизвестные ради ограбления и убили их.

Как сообщало ИА REGNUM, заключение о смерти Орхана Джемаля, подписанное российским консулом в ЦАР, было утеряно при транспортировке тела в Россию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД уже работает над восстановлением утерянного документа.

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