МЭР против. В правилах хранения данных по «закону Яровой» нашли язъян

Москва, , 00:39 — REGNUM Правила хранения данных клиентов интернет-компаний для исполнения так называемого закона Яровой противоречат действующему законодательству и ведут к большим финансовым затратам, со ссылкой на обсуждение отзыва Минэкономразвития, размещенного на портале нормативных актов, пишет газета «Ведомости».

Из обсуждений отзыва, который составило МЭР, следует, что министерство считает правила, подготовленные Минкомсвязи РФ в 2017 году, не вполне адекватными — ни по затратам, ни по функциональности.

По мнению экспертов МЭР, правила противоречат теперешним законам, влекут за собой большие затраты на покупку оборудования и содержат маловыполнимые требования. МЭР пришло к этим выводам на основании консультаций с IT-отраслью.

Напомним, закон о хранении данных пользователей операторов связи и интернет-компаний действует с 1 июля 2018 года. IT-компании ожидали согласования техтребований к своим системам, которое готовило Минкомсвязи РФ.

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