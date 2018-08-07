В Екатеринбурге назвали плюсы от чемпионата мира по футболу

Екатеринбург, , 21:58 — REGNUM В Екатеринбурге при подготовке к матчам чемпионата мира по футболу общественный транспорт обновился на треть. Было закуплено 169 низкопольных автобусов, которые работают на газе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Кроме того, появились предпосылки к развитию западной части Екатеринбурга. Эти планы позволит осуществить созданная при подготовке к ЧМ новая транспортная артерия возле «Екатеринбург Арены». Также город обрёл современный травмпункт. Создана фан-зона, которая будет использоваться при проведении других крупных мероприятий.

Также был создан центр мониторинга и принятия решений, в который стекается информация от диспетчерских и с примерно двух тысяч камер.

В мэрии подчёркивают: этот список далеко не полный. Напомним, в Екатеринбурге прошло четыре матча ЧМ-2018.