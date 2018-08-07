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В Екатеринбурге назвали плюсы от чемпионата мира по футболу

Общество

Общественный транспорт обновился на треть

Екатеринбург, 7 августа 2018, 21:58 — REGNUM  В Екатеринбурге при подготовке к матчам чемпионата мира по футболу общественный транспорт обновился на треть. Было закуплено 169 низкопольных автобусов, которые работают на газе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Кроме того, появились предпосылки к развитию западной части Екатеринбурга. Эти планы позволит осуществить созданная при подготовке к ЧМ новая транспортная артерия возле «Екатеринбург Арены». Также город обрёл современный травмпункт. Создана фан-зона, которая будет использоваться при проведении других крупных мероприятий.

Также был создан центр мониторинга и принятия решений, в который стекается информация от диспетчерских и с примерно двух тысяч камер.

В мэрии подчёркивают: этот список далеко не полный. Напомним, в Екатеринбурге прошло четыре матча ЧМ-2018.

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Чемпионат мира по футболу — 2018 в России
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