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Закарпатье логистически отрезано от Украины — мэр Львова

Общество

Политик обратился с письмами к президенту, премьер-министру и министру инфраструктуры

Львов, Украина, 7 августа 2018, 21:33 — REGNUM  Транспортная инфраструктура Закарпатья развита настолько плохо, что регион практически отрезан от всего мира и от Украины, заявил мэр Львова Андрей Садовый 7 августа после поездки в Ужгород, сообщил украинский телеканал «24tv.ua».

По словам мэра, жителям Харькова или Киева проще добраться до Хургады и Мальорки, чем до курортов Закарпатья.

Более двух лет регион не имеет авиасообщения с Украиной и миром, а после введения так называемого «безвиза» с Евросоюзом, на границе власти не построили ни одного нового пропускного пункта.

В плачевном состоянии также находится международная трасса M06, считает Садовый. Помимо плохого качества покрытия, трасса перегружена и на ней постоянно образуются пробки.

Железнодорожное сообщение с Украиной также оставляет желать лучшего. Даже после открытия Бескидского тоннеля, на Закарпатье до сих пор не ездят скоростные поезда, а дорога из Киева в Ужгород занимает двенадцать часов.

«Такая ситуация подогревает недовольство центральной властью и рост сепаратистских настроений среди населения — административные просчеты Киева фактически создали на Закарпатье угрозу национальной безопасности. Поэтому призываю представителей наивысшей власти в стране действовать, чтобы исправить ситуацию», — подытожил Садовый.

Напомним, 24 мая 2018 года президент Украины Петр Порошенко открыл в Карпатах Бескидский железнодорожный тоннель. По мнению многих экспертов и простых пользователей, это событие стало своеобразным ответом киевского режима на открытие Крымского моста.

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