«Не детская шалость»: на Урале снова осквернили Вечный огонь

Серов, Свердловская область, , 21:12 — REGNUM В свердловском городе Серове неизвестные снова осквернили мемориал «Вечный огонь», Гвоздики оказались сожжены, а плиты мемориала расшатаны, пишут местные СМИ.

Как сообщает интернет-сайт городской газеты «Глобус», факт осквернения мемориала был выявлен 6 августа. По информации издания, нападению вандалов он подвергается периодически. Обычно всё списывали на «детскую шалость». Но теперь на территории мемориала обнаружены следы автомобильных шин. Видимо, сейчас пьянку-гулянку на мемориале устроили взрослые люди.

Полиция и мэрия города начали проверки по факту ЧП. Возможно, личности преступников помогут установить записи с камер видеонаблюдения.