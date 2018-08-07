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«Не детская шалость»: на Урале снова осквернили Вечный огонь

Общество

На территории мемориала — следы автомобильных шин

Серов, Свердловская область, 7 августа 2018, 21:12 — REGNUM  В свердловском городе Серове неизвестные снова осквернили мемориал «Вечный огонь», Гвоздики оказались сожжены, а плиты мемориала расшатаны, пишут местные СМИ.

Как сообщает интернет-сайт городской газеты «Глобус», факт осквернения мемориала был выявлен 6 августа. По информации издания, нападению вандалов он подвергается периодически. Обычно всё списывали на «детскую шалость». Но теперь на территории мемориала обнаружены следы автомобильных шин. Видимо, сейчас пьянку-гулянку на мемориале устроили взрослые люди.

Полиция и мэрия города начали проверки по факту ЧП. Возможно, личности преступников помогут установить записи с камер видеонаблюдения.

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Преступления против памяти о Великой Отечественной войне
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