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В Казахстане более 40 тыс. человек повторно сдадут единое тестирование

Общество

Повторная сдача экзаменов проводится на платной основе

В Казахстане более 40 тыс. человек повторно сдадут единое тестирование
Иллюстрация: Molbulak.ru
Студентки из Туркестана

Астана, 7 августа 2018, 20:54 — REGNUM  В Казахстане на повторное единое национальное тестирование (ЕНТ) и комплексное тестирование (КТ) заявки подали 40 718 человек, сообщает 7 августа издание Informburo.

Согласно заявкам, 26 898 человек будут сдавать тестирование на казахском языке, 13 809 — на русском и 11 — на английском. Экзамен по пяти предметам сдают 18 500 человек, по двум (для сокращенного обучения) — 22 218 человек.

Напомним, повторное ЕНТ и КТ пройдет в 40 базовых вузах Казахстана с 15 по 19 августа. Повторная сдача экзаменов проводится на платной основе. За соблюдением правил тестирования будут наблюдать представители министерства образования и науки республики.

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