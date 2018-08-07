Города Украины лидируют в рейтинге самого дешевого интернета

Киев, , 20:55 — REGNUM Несколько украинских городов вошли в рейтинг городов с самым дешевым интернетом, сообщило 7 августа издание «Вести» со ссылкой на ресурс Numbeo.

Исследователи оценили стоимость безлимитного интернета со скоростью более 60 мб/сек в разных городах мира. Самый дорогой интернет в столице Эфиопии Аддис-Абебе — $244,76, в Гамильтоне, что на Бермудских островах, — $149,45, и в столице Зимбабве, городе Хараре — $124,7.

Наиболее дешевый интернет оказался в Киеве, Днепропетровске, Львове и Сумах — от $3 до $4,3.

Напомним, на Украине не так много мест, где есть мобильный интернет технологии 3G. Весной 2018 года украинские провайдеры перешли на следующее поколение мобильного интернета 4G.

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