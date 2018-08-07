Украинские правозащитники потребовали наказать нацистов во Львове

Львов, Украина, , 20:50 — REGNUM Члены правозащитной организации «Успишна варта» подали заявление в правоохранительные органы, чтобы привлечь к ответственности членов львовской организации неонацистской группировки «Добровольческое движение ОУН» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил 7 августа сайт «Успишной варты».

Правозащитники рассказали, что первого августа на официальной странице «Добровольческого движения ОУН» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в социальной сети Facebook появилась статья «Московская пятая колона в г. Львове в лицах». В ней был указан список «врагов украинского народа», их фотографии и подробная информация. Авторы статьи призвали «выразить свое негативное к ним отношение. Любым удобным способом». Цель подобной публикации — «сделать их жизнь в Украине невыносимой».

Под публикацией появились комментарии, авторы которых рассуждают о наличии серной кислоты «для этой сволочи», подразумевая недавнее нападение на советницу мэра Херсона.

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Всего в списке врагов указаны 27 человек, включая львовского координатора организации «Успишна варта» Галину Чайку.

Правозащитники требуют зафиксировать преступную деятельность нацистов и передать досудебное расследование в следственное управление СБУ в Львовской области.

Напомним, на Украине действует сайт «Миротворец», созданный при непосредственном участии помощника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. После публикации персональных данных на этом сайте во дворе своего дома в Киеве был застрелен известный украинский писатель Олесь Бузина.

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