На Урале детей-сирот поселили в непригодном жилье

Верхнеуральск, Челябинская область, , 20:09 — REGNUM В челябинском Верхнеуральске несколько выпускников детских домов были заселены в дома, не пригодные для проживания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облпрокуратуре.

Квартиры в четырёхквартирном доме были предоставлены сиротам в 2015—2016 годах. Но оказалось, что жить в них нельзя — нарушены санитарно-технические и противопожарные нормы, есть угрозу проживающим.

Прокуратура потребовала от руководства района расторгнуть с жильцами договоры найма и дать им пригодное жильё. Этого сделано не было. Надзорному ведомству пришлось пойти в суд. И судебная инстанция обязала мэрию выполнить требования прокуратуры.

Приобрести новые квартиры для сирот местной администрации придётся за счёт средств местного бюджета.