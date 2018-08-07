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В Астане водители каждый день нарушают ПДД 2 тыс. раз

Общество

Для контроля соблюдения правил дорожного движения в Астане действует аппаратно-программный комплекс «Сергек»

Астана, 7 августа 2018, 20:18 — REGNUM  За неделю, с 30 июля по 5 августа, автовладельцы в Астане 12 771 раз нарушили правила дорожного движения и были оштрафованы на 71 млн тенге (31,2 млн рублей), сообщает издание «Елорда Инфо».

В течение недели обработано 11 573 нарушения. Водители уже оплатили 49,65 млн тенге (9,05 млн рублей). Ежедневно уведомления приходят 2−2,5 тыс. людей.

Для контроля соблюдения правил дорожного движения в Астане действует аппаратно-программный комплекс «Сергек», который включает в себя 1360 камер на участках дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые шесть месяцев 2018 года на дорогах Алма-Аты в результате ДТП пострадали 1 649 детей. Аварии унесли жизни 71 ребенка. Большинство ДТП с участием детей происходит по вине родителей.

Читайте ранее в этом сюжете: За полгода на дорогах Алма-Аты погиб 71 ребенок

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Нарушения Правил дорожного движения
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