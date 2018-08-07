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Безопасность школ Челябинской области обойдётся в 193,37 млн рублей

Общество

Всего 1 сентября в регионе откроется 2279 образовательных учреждений

Челябинск, 7 августа 2018, 19:43 — REGNUM  В Челябинской области 1 сентября начнут работу 2279 образовательных учреждений. Об этом заявил министр образования области Александр Кузнецов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Из них 1277 детских садов и 820 школ. Также откроются 140 учреждений сферы дополнительного образования и 45 учреждений профессионального образования.

На антитеррористическую безопасность учреждений уже направлено 193,37 млн рублей. Эти деньги пойдут на физическую охрану объектов, а также на системы сигнализации и видеонаблюдения, на ограждение территорий и т.д.

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Антитеррор
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