Вторник, 7 Августа 2018 года
20:14:14 МСК

В Киеве развивают тему прекращения автобусного сообщения с Россией

Общество

Это должно усилить «безопасность граждан Украины и изоляцию «страны-агрессора»

Киев, 7 августа 2018, 19:41 — REGNUM  Автор инициативы по прекращению автобусного сообщения с Россией считает, что это пойдет на пользу украинцам и навредит Москве.

Об этом первый заместитель представителя президента Украины в Крыму, а по совместительству борец с украино-российскими связями Изет Гданов рассказал 7 августа изданию «Апостроф».

По его мнению, окончательный разрыв «всех по возможности взаимоотношений» с Россией окажет на нее «дополнительное давление» и усилит ее «изоляцию». Кроме того, это будет способствовать безопасности граждан и территории Украины.

Напомним, граждане Украины массово выезжают на заработки в соседние страны, в том числе и в Россию. Для большинства работоспособных украинцев это является единственной возможностью обеспечить существование своё и своих родственников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил об обсуждении правительством вопроса полного прекращения железнодорожного сообщения с Россией, а авиасообщение было полностью прекращено в октябре 2015 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё и автобусы запретим! Украине мало остановки ж/д сообщения с Россией

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Украина сегодня: фантазии и реальность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить