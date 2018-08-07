Сальвини обещал помочь мигрантам и уничтожить гетто

Фоджа, Италия, , 19:27 — REGNUM Глава МВД Италии Маттео Сальвини во вторник, 7 августа, провел в Фодже совещание с участием местных властей, а также представителей мигрантов, и пообещал «опустошить гетто для мигрантов», сообщает Rainews.

Вместе с тем Сальвини обещал помочь самим мигрантам и заявил, что рассчитывает на взаимодействие с ними, передает информагентство Ansa.

В начале августа в этом регионе Италии произошла целая серия ДТП, унесшая жизни 16 мигрантов. Все они занимались сбором помидоров и ехали к месту работы или обратно. В результате самого трагического инцидента погибли сразу 12 человек: их перевозили в грузовике с открытой платформой. Правительство страны пообещало увеличить число инспекторов по охране труда.

Сальвини во вторник обвинил в трагических инцидентах мафию: именно она, по мнению министра, заинтересована как в самом процессе нелегальной миграции, так и в том, что условия жизни и работы этих людей в Италии не выдерживают никакой критики.