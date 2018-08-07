При Госкомтуризме Узбекистана создан общественный совет

Ташкент, , 19:35 — REGNUM Председатель государственного комитета Узбекистан по развитию туризма Бахтиёр Умаров подписал приказ о создании общественного совета при комитете, сообщили 6 августа в пресс-службе Госкомтуризма.

Общественной совет будет налаживать связи с субъектами туристической деятельности. 6 августа состоялось первое заседание комитета, в рамках которого Умаров ознакомил участников с деятельностью и задачами комитета.

По итогам заседания председателем общественного совета был избран глава Федерации аэронавтики Узбекистана Тахир Салиев.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа правительство Узбекистана издало постановление, которое упрощает создание семейных гостевых домов, предоставляющих услуги по временному проживанию туристов.

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