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При Госкомтуризме Узбекистана создан общественный совет

Общество

Общественной совет будет налаживать связи с субъектами туристической деятельности

Ташкент, 7 августа 2018, 19:35 — REGNUM  Председатель государственного комитета Узбекистан по развитию туризма Бахтиёр Умаров подписал приказ о создании общественного совета при комитете, сообщили 6 августа в пресс-службе Госкомтуризма.

Общественной совет будет налаживать связи с субъектами туристической деятельности. 6 августа состоялось первое заседание комитета, в рамках которого Умаров ознакомил участников с деятельностью и задачами комитета.

По итогам заседания председателем общественного совета был избран глава Федерации аэронавтики Узбекистана Тахир Салиев.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа правительство Узбекистана издало постановление, которое упрощает создание семейных гостевых домов, предоставляющих услуги по временному проживанию туристов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане упростили регистрацию семейных гостевых домов

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Туризм
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