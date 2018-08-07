Турслёт для жителей старшего поколения проходит в Ульяновской области

Ульяновск, , 19:15 — REGNUM В Ульяновской области в рамках партпроекта «Единой России» проходит двухдневный четвертый туристический слёт для граждан старшего возраста «Старшее поколение». Он открылся сегодня, 7 августа, в Чердаклинском районе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Турслёт проходит на территории оздоровительного центра «Ульяновский Артек», расположенного на берегу Юрманского залива реки Волга. В нём принимают участие несколько сотен представителей старшего поколения из всех муниципальных образований региона. В программу вошли спортивно-туристические и творческие соревнования, командные эстафеты, спортивные состязания.

В минздраве Ульяновской области отмечают, что подобное мероприятие проходит в регионе уже в четвертый раз. Впервые соревнования были организованы в Барышском районе, в них приняли участие около 20 команд. Тогда победители получили путевки на экскурсионные программы по региону. В этом году победители будут награждены туристической поездкой в Курск, где смогут принять участие в торжественных мероприятиях в честь 75-летия годовщины победы в Курской битве.

Ожидается, что мероприятие посетят руководители профильных органов исполнительной власти. Инициатором выступает «серебряное правительство» области. Оно проходит в рамках проекта «Старшее поколение» — партийного проекта «Единой России», который направлен на содействие повышению качества жизни и благополучия граждан старшего поколения.

«Активное долголетие представителей старшего поколения — один из приоритетов в работе партии «Единая Россия» и руководства регионов. Это в первую очередь обеспечение полноценного досуга, возможность для общения и знакомства, оказание помощи в самореализации», — говорят организаторы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая губернатор Сергей Морозов, отчитываясь перед депутатами, заявил об усилении работы с пожилыми гражданами и формировании в регионе «серебряного правительства», а в составе министерства семьи — департамента повышения качества жизни населения.

Отметим, политика, проводимая в отношении граждан предпенсионного и пожилого возраста, позволила увеличить продолжительность жизни в регионе. Так, в настоящее время в Ульяновской области проживает более 300 тыс. граждан так называемого «третьего возраста», из них более 5 тыс. — долгожители. В целях продления активного долголетия граждан на территории области реализуется проект «Академия социальной активности». В регионе разработана система работы с представителями старшего поколения, которая охватывает практически все уровни. Например, создано «серебряное правительство» и институт советников-наставников губернатора Ульяновской области. При администрациях муниципальных образований появились «серебряные администрации» и назначены уполномоченные по работе со старшим поколением. В отраслевых органах власти и местного самоуправления назначены ответственные лица по работе с гражданами старшего поколения, ветеранами и инвалидами. Работают советы ветеранов в ведомствах, районах, при учреждениях и предприятиях.

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