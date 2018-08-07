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На юге Китая задержана группа наркоторговцев

Общество

Это второй эпизод успешного пресечения подобной преступной деятельности за последние дни

На юге Китая задержана группа наркоторговцев
Travis Wise
Лицом в асфальт

Пекин, 7 августа 2018, 19:05 — REGNUM  В уезде Чэнмай островной провинции Хайнань (юг КНР) правоохранительными органами пресечена деятельность ОПГ, занимавшейся наркоторговлей, сообщает 7 августа Синьхуа.

Задержаны более двадцати подозреваемых, у которых конфискованы 813 кг героина и метамфетамина, изъяты пять автомобилей, которые использовались в ходе преступной деятельности, боеприпасы и денежные средства в размере 110 тыс. юаней (примерно 16 тыс. долларов).

В ходе расследования, которое началось еще в октябре 2017 года, выяснилась преступная схема, по которой наркотики закупались в соседней континентальной провинции Гуандун и завозились на остров Хайнань для сбыта.

Отметим, что это уже второй случай раскрытия крупных по китайским меркам наркопреступлений за последние дни. Так, 1 августа было объявлено об успешной операции полицейских КНР и Малайзии по ликвидации группы наркоторговцев, поставлявших незаконную продукцию из пограничья Китая и Мьянмы в Малайзию.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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