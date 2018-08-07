Французский актёр Сами Насери прооперирован в Москве после драки в баре

Москва, , 18:38 — REGNUM Французский актёр, звезда фильма «Такси» Сами Насери был прооперирован в научно-исследовательском институте им. Гельмогльца в Москве, после того, как он подрался в одном из столичных караоке-баров. Об этом сегодня, 7 августа, пишут «Известия».

Драка произошла в ночь на 5 августа в караоке-баре Voice, расположенном в Старопименовском переулке в центре российской столицы. Насери находился в баре вместе со своим братом Ларби. За соседним столиком расположились несколько жителей Белоруссии.

В какой-то момент они не поделили очередь у микрофона и после словесной перепалки произошла драка. Насери получил закрытую черепно-мозговую травму и обратился в полицию.

После избиения Насери обратился в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Там ему оказали медицинскую помощь, и он самостоятельно покинул госпиталь. Однако травма оказалась серьезнее, чем предполагалось ранее, и Насери повторно обратился к врачам. Сегодня ему была сделана операции в НИИ имени Гельмгольца. Он остается под наблюдением главного специалиста, офтальмолога Владимира Нероева.

Также сегодня были задержаны три человека, которые избили Насери в баре. Задержанные подозреваются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Следствие намерено ходатайствовать об их аресте.

При этом в посольстве Франции в Москве заявили, что совершенно не в курсе ситуации с избиением Насери и к ним никто по данному вопросу не обращался.