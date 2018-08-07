Имя Героя социалистического труда присвоено новой улице Екатеринбурга

Екатеринбург, , 18:19 — REGNUM В Екатеринбурге новой улице на территории Орджоникидзевского района присвоено имя Героя социалистического труда Леонида Мехонцева. Постановление об этом подписал сити-менеджер Александр Якоб.

Мехонцев — токарь-универсал, имел звания «Заслуженный рационализатор РСФСР» и «Почётный уралэлектротяжмашевец». На заводе «Уралэлектротяжмаш» работал с 1934 года. В годы Великой Отечественной войны выдавал 1474% выработки — один, пор сути, делал работу 15 человек. Этот рекорд в советском Свердловске так никто и не побил.

С лекциями и образцами Леонид Мехонцев объездил весь Советский Союз. Воспитал 150 учеников. В 1980 году он умер, но до последнего его жизнь и работа были тесно связаны с родным предприятием.

С 1998 года работники предприятий Свердловской области имеют возможность получать премию имени Л. Я. Мехонцева и соответствующее звание. Оно присуждается за самые эффективные рацпредложения.