Если в школе будут ставить не 5 баллов, а 12?

Москва, , 06:02 — REGNUM По мнению «отца ЕГЭ» Виктора Болотова, 5-балльную систему оценок в школе надо срочно заменить на 12-балльную. Почему эта реализация этой идеи стала бы еще одним критичным ударом по российскому образованию, рассказывает автор ИА REGNUM Анастасия Шарова.

Рассуждение о 12-балльности весьма показательно характеризует подход околовластной части нынешних экспертов — например, ВШЭ — к судьбе российского образования. По мнению Болотова, результатом введения такой системы станет «развитие критического мышления», креативности и возможность измерять не только предметные знания, но и так называемые «мягкие навыки» — то есть, в сущности, способность проделать с задачей что угодно, кроме нахождения ее решения. В реальности же, которая значительно отличается от представлений ряда экспертов, всё может получится совсем иначе.

Достаточно представить себе ситуацию, в которой учитель объясняет, почему он в данном случае поставил «6», а не «7». Но самым тяжелым уроном, нанесенным данным нововведением, стало бы дальнейшее разрушение доверия учеников, родителей и самих учителей к самому процессу обучения, формирующему всё больше «мягких навыков» и всё меньше предметных знаний. Доверие и сейчас существенно пошатнулось, и вместо «улучшения» наличествующего нужно жестко поставить вопрос о необходимости в нашей стране реального образования вместо того шквала отчетов и нововведений, который сейчас этот процесс уже во многом заменил.

Читайте подробности: Чем не угодила реформаторам пятибалльная система оценок в школах?

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