На Украине продолжает распространяться корь. 755 заболевших за неделю

Киев, , 17:46 — REGNUM За истекшую неделю на Украине заболели корью 755 человек, а с начала 2018 года число заболевших этой болезнью превысило 28 тыс. человек, сообщает 7 августа пресс-служба украинского министерства здравоохранения.

По информации минздрава, за последние семь суток на украине заболели корью 319 взрослых и 436 детей. Стоит отметить, что среди 13 смертей от этой болезни на долю детей пришлось девять случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор распространил рекомендации, согласно которым перед поездкой на Украину необходимо сделать прививку от кори, так как ситуация с корью в этой стране неблагоприятная.

Напомним, корь передается воздушно-капельным путем, а главным методом борьбы с этим заболеванием являются прививки.

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