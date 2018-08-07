«Чернозём-2018»: Тамбов готовится к проведению «самого душевного фестиваля»

Тамбов, , 17:31 — REGNUM Четвёртый по счету фестиваль «Чернозём» прогремит в Тамбове с 17 по 19 августа. На площадке рядом с Татарским валом уже ведется подготовка к мероприятию, которое должно стать самым масштабным за всю историю фестиваля.

В пятницу, 17 августа, выступят группы «Презумпция Невменяемости», «Маша и Медведи», «П***оФильмы», «Пилот», Lumen и ДДТ. 18 августа на сцену выйдут Casual, «План Ломоносова», «Виктор», «Город 312», «Кипелов», а также Глеб Самойлов & The MATRIXX в сопровождении симфонического оркестра. В заключительный день фестиваля, 19 августа, зрителей ждут группы «Приключения Электроников», «Эпидемия», Найк Борзов, НАИВ, Noize MC и «Ленинград». Ведущим фестиваля «Чернозём 2018» станет VJ Chuck (Михаил Климов) — ведущий, диджей и блогер, который сейчас работает на радио Maximum.

На фестиваль отправятся автобусные туры из Белгорода, Борисоглебска, Брянска, Владимира, Иваново, Костромы, Ярославля, Воронежа, Москвы, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Тольятти, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Твери, Саранска, Саратова, Тулы и Удмуртии. Список городов продолжает пополняться.

Фестиваль «Чернозём» проходит под Тамбовом с 2015 года. Место проведения — Татарский вал, который является частью Белгородской засечной черты, созданной в XVII веке для обороны от крымских татар.

За четыре года существования «Чернозём» проделал путь от провинциального фестиваля до одного из главных музыкальных событий страны. Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards называла его одним из лучших культурных мероприятий в ЦФО, а агентство ТурСтат в 2018 году включило «Чернозём» в десятку лучших опен-эйр фестивалей в России.

Число гостей фестиваля год от года растёт: в 2017 году «Чернозём» за три дня посетили около 20 тысяч человек. В 2018 году организаторы готовы к еще большему наплыву публики — площадь, на которой будет проходить фестиваль, увеличили, как и площадь палаточного лагеря. Неизменным останется «душевность» и запоминающаяся всем гостям забота оргкомитета о посетителях — продуманная инфраструктура, бесплатная парковка, туалеты и душевые, а также бесплатная питьевая вода. Не обошлось и без активного участия спонсоров: несколько партнеров фестиваля уже объявили о готовящихся на фестивале мероприятиях, а некоторые пока сохраняют интригу. Например, впервые за всю историю фестиваля в «Чернозёме» примет участие Почта России, пообещавшая участникам сюрприз.

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